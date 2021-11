Verkehr in Düsseldorf : Politik diskutiert über schlecht geräumte Radwege

Düsseldorf Eigentlich hatte die Awista eine bessere Räumung der Fahrradwege in Düsseldorf angekündigt. Doch der ADFC hat über Facebook eine Debatte angestoßen. Jetzt beschäftigt sich auch die Politik mit dem Thema.

(kess) Die Debatte um schlecht geräumte Radwege reißt nicht ab. Nachdem der ADFC in dieser Woche Fotos von Radwegen voller Laub an der Kaiserswerther Straße auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht hatte, beschäftigt sich jetzt auch die Politik mit dem Thema. Am Montag soll im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen diskutiert werden.

CDU-Ratsherr Christian Rütz, der dem Ausschuss vorsitzt, hat die Verwaltung aufgefordert, einen Sachstandsbericht abzugeben. An vielen Straßen würden Radwege und Fahrradstreifen nicht so häufig vom Laub gereinigt, wie es in den Verträgen mit der Awista vorgesehen sei – „und wie es in der Regel für die Fahrbahnen stattfindet“, sagt Rütz. Dadurch würden die Wege rutschig, die Unfallgefahr steige.