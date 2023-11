Politik in den Düsseldorfer Bezirken Deichsanierung in Lohausen ist Thema der Bezirksvertretung

2. Eigentlich sollte in drei Jahren der Deich in Lohausen auf einer Länge von rund vier Kilometern für rund 30 Millionen Euro saniert und dabei in Teilabschnitten neu gebaut werden. Doch jetzt muss die Stadt nach einem Gerichtsurteil mehrere neue Trassen für eine Deichführung prüfen. So soll festgestellt werden, ob nicht mehr sogenannte Retentionsflächen, also Areale, auf denen sich der Fluss im Hochwasserfall ausbreiten kann, geschaffen werden können. Die Grünen möchten jetzt unter anderem von der Verwaltung erfahren, wann die Vorstellung aller untersuchte Varianten und der final favorisierten Deichvariante in der Bezirksvertretung und in der Öffentlichkeit vorgesehen ist. Mitgeteilt werden soll zudem, wo genau die neu untersuchten Varianten verlaufen und ob die Parkplätze P1 und P2 der Messe von den neuen Planungen betroffen sind.