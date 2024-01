Amtsgericht Düsseldorf Polenböller am Rheinufer gezündet – Bewährungsstrafe für 23-Jährigen

Aus Spaß sei Ernst geworden, umschrieb ein Verteidiger am Dienstag vorm Amtsgericht die Taten eines 23-jährigen Angeklagten. Der hatte laut Geständnis in der Silvesternacht vor einem Jahr am Mannesmannufer zwei so genannte Polenböller gezündet und mitten in die dortige Menschenmenge geworfen. „Aus Jux und Dollerei“, so der Anwalt weiter, wurde dann aber eine Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Widerstands gegen Polizeibeamte.