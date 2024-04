Podiumsgespräch beim Europäischen Theaterfestival Sie leben im Hier und Jetzt

Sie sind plötzlich die Hauptverdienerinnen, müssen die Familie versorgen und Stärke zeigen“, so Gruner und ergänze. „Es gibt auch viele Großmütter, die sich um die Enkel kümmern, da deren Mütter kämpfen. Viele Geschichten ähneln, denen, die unsere Großmütter erlebt haben, und das schockiert mich sehr.“

Natalia Yegorova, Sängerin und Botschafterin der SOS Kinderdörfer, war erst vor kurzem in ihrer Heimat. „Dort habe ich richtige Helden kennengelernt – Menschen die mit dem Herzen und Liebe arbeiten. Das hat mich fasziniert“, erzählte sie. In der kurzen Zeit dort habe sie viel gelernt. Die Ukrainerinnen hätten eine unglaubliche Kraft und einen Glauben an ein Licht am Ende des Tunnels. „Sie leben jeden Tag intensiver, denn sie wissen, es könnte ihr letzter sein. Seit ich dort war bin ich sehr dankbar, dass ich in Freiheit, Frieden und in einer Demokratie leben kann“, sagte die Sängerin.