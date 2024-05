MIni-Park in Düsseldorf Pocketpark wird schon geentert

Wie beurteilt die Stadt aktuell den Zustand der Bäume? Auf dem rund 2000 Quadratmeter großen Areal, das gerade einmal so groß ist wie zweieinhalb Tennisplätze, hat die Stadt zum Ende des vergangenen Jahres 123 neue Bäume und 175 Großsträucher gepflanzt. Die Bäume wachsen nach Angaben der Experten aus dem Gartenamt gut an – auch dank der optimalen Bedingungen aufgrund der niederschlagsreichen Frühjahrs. Dennoch reicht der viele Regen nicht aus: Die laufende Entwicklungspflege schließe die fachgerechte Wässerung der Bäume ein, heißt es aus dem Rathaus. Zusätzlich werde die Wiesen-Ansaat derzeit durch Bewässerung und Düngung gefördert. Die Entwicklung des Pocketparks wird von Politikern aus anderen Stadtteilen interessiert verfolgt – so etwas lässt sich vor allem gut in hochverdichteten Bezirken vorstellen.