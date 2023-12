Klimaanpassung in Düsseldorf Ab wann der Pocket-Park in Flingern-Süd zugänglich ist

Der Pocket-Park an der Albertstraße nimmt Gestalt an: Im Dezember hat die Stadt auf dem 2000 Quadratmeter großen Areal 123 neue Bäume und 175 Großsträucher gepflanzt. Das Pilotprojekt wird seit 2022 konkret geplant, seit Sommer 2023 geht es in die Umsetzung. So wurde zunächst der ehemalige Parkplatz entsiegelt und für die jetzt durchgeführten Pflanzarbeiten vorbereitet.