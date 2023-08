Straßensanierung in Düsseldorf Der Platz Freiheitshagen soll endlich entwässert werden

Seit vielen Jahren ist der Parkplatz Freiheitshagen, der auch als Schützenplatz genutzt wird, Thema im Stadtteil. Ein stärkerer Regenguss reicht dort schon aus, um das gesamte Areal in eine große Pfützenlandschaft zu verwandeln. Größere Flächen und Teile der Straße sind dann nicht mehr passierbar, da das Wasser nicht abfließen kann; eine Entwässerungsanlage fehlt. „Der Oberbürgermeister hat daher entschieden, dass einer Verbesserung der Situation höchste Priorität eingeräumt wird und hier möglichst umgehend Abhilfe zu schaffen ist“, steht nun in einer Verwaltungsvorlage an die Bezirksvertretung 5.