Schwimmen in Düsseldorf : Zugang zu Schwimmkursen soll einfacher werden

Schwimmen in Düsseldorf

Schwimmkurs-Plätze waren in Düsseldorf lange Zeit nur schwer zu bekommen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf In Düsseldorf einen Schwimmkurs für den Nachwuchs zu bekommen, ist kein leichtes Unterfangen. Die SPD brachte den Vorschlag für einen Schwimmkurs-Navigator schon im Juni ein. Nach langer Beratungszeit haben CDU und Grüne nun einen sehr ähnlichen Antrag gestellt.

Nach langer Vorberatungszeit von Schwarz-Grün hat der Sportausschuss am Mittwoch die Verwaltung mit der Entwicklung eines einfacheren Zugangs zu Schwimmkursen beauftragt. Ziel ist es, eine Plattform zu haben, auf der gebündelt die Schwimmkurs-Angebote der Bädergesellschaft sowie der öffentlichen Vereine und Träger zusammengefasst, danach gesucht und sich angemeldet werden kann. Zuvor mussten Interessierte sich durch die einzelnen Anbieter klicken und hoffen, so an einen der – insbesondere während der Pandemie – raren Plätze zu kommen.