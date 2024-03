Im Düsseldorfer Stadtrat Planungsdezernentin Cornelia Zuschke wiedergewählt

Die parteilose Zuschke trat ihr Amt am 1. September 2016 an, damals noch unter Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) – als SPD, Grüne und FDP die Ampel-Kooperation bildeten. Die aktuelle schwarz-grüne Mehrheitskooperation vereinbarte wiederum, dass das Vorschlagsrecht für die Position Zuschkes bei der CDU liegen solte. Deshalb war es lange Zeit alles andere als ausgemacht, dass Zuschke wiedergewählt werden würde. Letztlich konnte sie allerdings durch ihre Arbeit auch die größte Fraktion des Stadtrates überzeugen, das klare Abstimmungsergebnis sprach am Ende für sich und auch die lange Schlange von Gratulanten.