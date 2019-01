Nach gescheitertem Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf: Planung für Open-Air-Fläche an der Messe startet

Planung für Open-Air-Fläche an der Messe startet

Nach gescheitertem Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf

Düsseldorf Auf dem Parkplatz P1 der Messe Düsseldorf soll eine Open-Air-Fläche für Veranstaltungen entstehen. In der Bezirksvertretung 5 stellt die Verwaltung nächste Woche vor, wie sie die Öffentlichkeit ab dem Frühjahr beteiligen möchte.

Anders als vor dem gescheiterten Ed-Sheeran-Konzert soll es dieses Mal mit einem Bauleitverfahren eine gründliche Prüfung geben, bevor dort überhaupt etwas stattfindet. Dafür stellt die Stadt nun erste Weichen: In der Sitzung der Bezirksvertretung 5 (BV) stellt die Verwaltung nächste Woche ein Konzept vor, wie die Öffentlichkeit beteiligt wird.

Das war ausdrücklicher Wunsch der Politik, als sie im Oktober 2018 grünes Licht für die Planung einer Open-Air-Fläche gab. Schließlich hatten in der Debatte um das Ed-Sheeran-Konzert auch viele Bürger protestiert und Bedenken geäußert. Ärger gab es vor allem um 104 Bäume , die für das Konzert gefällt werden sollten.

Konkret plant die zuständige Dezernentin Cornelia Zuschke eine Öffentlichkeitsbeteiligung mit vier zentralen Bausteinen, wie es in dem Papier, über das die Politik abstimmen muss, heißt. Im Frühjahr soll es einen Workshop geben, bei dem Fachleute an verschiedenen Ständen über Themen wie Verkehr oder Umwelt informieren. In Arbeitsgruppen soll der Austausch von Fachleuten und der Öffentlichkeit intensiviert werden, Bürger können Anregungen geben.