Wohnungsbau in Düsseldorf 1338 preisgedämpfte Wohnungen kommen noch

In den Gremien des Stadtrats werden jetzt die Weichen für die neue Düsseldorfer Wohnbauoffensive gestellt. Die Zahlen in den Vorlagen machen deutlich, was das Handlungskonzept Wohnen (HKW) in den zehn Jahren seiner Existenz bislang gebracht hat und wo seine Schwächen liegen. Danach sind von den insgesamt rund 10.160 in städtebaulichen Verträgen gesicherten Wohnungen rund 2060 öffentlich gefördert und rund 1900 preisgedämpft vereinbart worden. Diese Wohnungen sind bereits realisiert oder werden nun sukzessive gebaut.