Baupläne liegen auf Eis : Düsseldorf plant nicht mehr mit Möbelhaus Höffner

Krieger hatte an der Theodorstraße ein Höffner-Möbelhaus und einen Sconto-Mitnahmemarkt errichten wollen. Foto: Beier Baudesign GmbH

Düsseldorf Die Firma Krieger hat überraschend ihre Pläne für ein Höffner-Möbelhaus in Rath auf Eis gelegt. Die Stadt zeigt sich enttäuscht und will nun lieber ohne das Unternehmen die Entwicklung der Theodorstraße voranbringen.

Von Nicole Lange

Nachdem die Firma Krieger ihre Pläne für ein Höffner-Möbelhaus in Düsseldorf-Rath überraschend auf Eis gelegt hat, plant die Stadt für die Zukunft dort ohne das Unternehmen. „Das eine ist, dass hier Zusagen nicht eingehalten werden“, sagte Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). „Das andere ist, dass wir schauen müssen, was mit der Theodorstraße passiert.“ Von Unternehmer Kurt Krieger erwarte er, dass er „nicht weiter eine vernünftige städtebauliche Entwicklung an dieser Stelle verhindert“, sagte Geisel: „Dass nicht Monopoly gespielt wird, sondern dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass andere hier eine vernünftige städtebauliche Entwicklung voranbringen.“

Als naheliegender Kandidat dafür gilt das Unternehmen Schaffrath, das ebenfalls ein Grundstück in Rath unmittelbar in der Nähe der Höffner-Fläche besitzt und ursprünglich dort auch ein Möbelhaus bauen wollte. Die Stadt hatte entscheiden müssen, welche der beiden Firmen ihre Pläne umsetzen darf, und sich für das Höffner-Projekt entschieden. „Es gab Skeptiker von Anfang an“, räumte Geisel am Freitag ein und nannte explizit FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann: „Ihre Skepsis hat sich als berechtigt erwiesen.“

Die Stadt könnte nun wieder Schaffrath den Vorzug geben und signalisierte dazu am Freitag Bereitschaft. Auf dem Höffner-Areal wäre dann etwa Gewerbe-Bebauung möglich, aber kein weiteres Möbelhaus. Man könne Krieger natürlich nicht enteignen, betonte Geisel - man werde aber das Gespräch suchen, damit dessen Fläche nicht dauerhaft brachliegt.