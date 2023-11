5000 Wohnungen in Düsseldorf Warum es mit den Adler-Grundstücken länger dauert

Die Stadt bewegt sich langsam, aber sicher, auf die sieben Wohnbau-Areale zu, die der Adler-Gruppe gehören oder an denen sie maßgeblich beteiligt ist. Auf sieben Grundstücken geht es um ein Potenzial von bis zu 5000 neuen Wohnungen für Düsseldorf. Schien es bei der Verkündung der Wohnbauoffensive im Sommer so, dass jetzt bereits Verkehrswerte ermittelt worden seien und Verkaufsverhandlungen mit Adler geführt werden könnten, befinden sich die Verfahren tatsächlich noch in einem Frühstadium. Dabei geht es um die sogenannte Phase Null der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM).