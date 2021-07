Nach Mord in Düsseldorf-Hassels : Abiturientin klebt Plakate gegen Gewalt gegen Frauen

Saddaf Seddiqzais Nachbarin wurde im Dezember von ihrem Ehemann erstochen. Jetzt klebt sie in Düsseldorf-Hassels Plakate, auf denen für ein Hilfsangebot geworben wird. Foto: Andrea Röhrig

Düsseldorf Die Abiturientin Saddaf Seddiqzai war geschockt, als im Dezember eine Nachbarin in der Hochhaussiedlung in Düsseldorf-Hassels von ihrem Ehemann getötet wurde. Nun möchte sie etwas gegen Gewalt gegen Frauen tun.

Saddaf Seddiqzai hat gerade ihr Abitur bestanden, am Leibniz-Montessori-Gymnasium in Düsseldorf-Derendorf. Bereits im Wintersemester fängt die 19-Jährige ein Studium in Kleve an der Fachhochschule Rhein-Waal an. Ihr Fach: Internationale Beziehungen, studiert wird auf Englisch. Wenn sie fertig ist mit dem Studium, ist sie Expertin für Außenpolitik.

Doch derzeit beschäftigt sie ein innenpolitisches Thema: Dass statistisch in Deutschland jede dritte Frau in ihrem Leben mit häuslicher Gewalt konfrontiert ist. „Diese Zahl hat mich unglaublich schockiert. Davor darf man nicht länger die Augen verschließen“ Auf das Thema aufmerksam wurde sie im Dezember 2020 nach einem Mord an einer Nachbarin. Deren Ehemann hatte die Mutter seiner sechs Kinder in der Wohnung in der Hochhaussiedlung in Hassels nachts mit einem Küchenmesser attackiert und die 35-Jährige vor den Augen von zwei Kindern tödlich verletzt. Vergangene Woche war der Iraker zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Den Mord an seiner Frau soll er zuvor mehrfach angekündigt haben. Sie hatte ihn verlassen wollen. Wenige Stunden vor der Tat war noch eine Mitarbeiterin des Jugendamtes bei der Familie.

„Das ist nur wenige Wohnungen entfernt von uns passiert. Ich konnte es nicht fassen, dass niemand vorher etwas mitbekommen hatte“, erzählt die 19-Jährige. Ihre Eltern stammen aus Afghanistan, ihr Vater kam in den 70er Jahren nach Deutschland, ihre Mutter in den 90er Jahren. Seit die junge Frau denken kann, lebt ihre Familie, zu der noch ein älterer Bruder und eine ältere Schwester gehören, in der Hochhaussiedlung. „Ich fühle mich dem Viertel verbunden, auch wenn Hassels-Nord in der Außensicht eine schlechte Reputation hat.“

Politisch interessiert ist Saddaf Seddiqzai seit vielen Jahren, sie engagierte sich unter anderem bei Greenpeace und ist inzwischen in die SPD eingetreten. Auch zum Abzug der internationalen Truppen aus dem Herkunftsland ihrer Eltern hat sie eine klare Meinung: „Man lässt damit die Bevölkerung im Stich.“

Ihre jetzige Aktion entstand aus dem Bauch heraus. Weil Saddaf Seddiqzai mitten in den Abiturvorbereitungen steckte, erst jetzt. Sie machte sich im Internet schlau und stieß auf eine Internetseite des Bundesfamilienministeriums und das dort angegebene Hilfstelefon gegen Gewalt gegen Frauen. Sie bestellte online so viele Plakate, auf denen für dieses Angebot geworben wird, wie möglich war. Die hat sie in der vergangenen Woche im Viertel überall dort angeklebt, wo viele Menschen unterwegs sind. „Ich habe mir Schere und Kleber geschnappt und bin losgezogen.“ Worüber sie sich freut: „Auf dem Plakat sind unten die Telefonnummern als Abrisskärtchen dran und davon wurden schon viele mitgenommen.“ Das zeigt ihr, dass der Bedarf da ist. Ins Gespräch kam sie auch mit einer jungen Frau, die erst vor kurzem aus Äthiopien nach Deutschland kam und die ihr ihre Lebensgeschichte erzählt hat.