Die Blumenbeete in vielen Grünanlagen und Parks in Düssleodrf verändern ihr Gesicht: Das Gartenamt wird ab 2019 ein anderes Konzept zur Bepflanzung umsetzen. Vorher: das Blumenbeet an der Wasserachse im Nordpark in seinem jetzigen Zustand. Zweimal im Jahr wird es neu bestückt.