Düsseldorfer Hauptbahnhof : So ist der Uhrenturm kein Stummel mehr

Düsseldorf Mehr Platz im Hauptgebäude des Düsseldorfer Hauptbahnhofs, aber dies auf Kosten der Proportionen des Baudenkmals: Auf diese Kritik haben die Planer reagiert, die neuen Entwürfe können jetzt besichtigt werden.

Die Haltestellen rücken etwas zusammen, haben begrünte Dächer und lassen in der Mitte mehr Platz für die Fußgänger, die aus dem Bahnhof heraus oder in ihn hinein wollen. Insgesamt ist mehr Ordnung und Übersichtlichkeit gegeben, auch mehr Blickbeziehungen sind möglich. Es werden Bäume gefällt werden müssen, aber am Ende stehen mehr und vor allem klimaresistente Bäume auf dem Platz. Es gibt sogar Retentionsflächen, in denen Regen versickern kann.

Heiße Diskussionen hatte es im Mai 2020 um den Uhrenturm gegeben. Der drohte in den Plänen zum „Stummel“ zu werden, wie Markus Raub (SPD/Volt) kritisierte. Hintergrund: Die Bahnhofshalle soll hinter der Fassade quasi neu entstehen, sie wird um drei Etagen aufgestockt und dieses Mehr an Baumasse bedrängte in der Breite den freistehenden Uhrenturm. Jetzt gibt es eine Variante, in der sich die Fassade in einer Art Einbuchtung um den Turm herumzieht, sowie eine weitere, in der der Turm frei steht. Raub plädiert für diese Freistellung. Bereits umgesetzt ist die Forderung, dass das neue Hochhaus im nördlichen Bereich, also gegenüber vom Uhrenturm, schmaler, aber dafür höher wird (115 Meter).