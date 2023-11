40 Jahre Deutsch-Israelische Gesellschaft Düsseldorf Plädoyer für mehr Friedensmärsche und Mahnwachen für Israel

Der Vorsitzende der Gesellschaft, der frühere Düsseldorfer Generalstaatsanwalt Emil Brachthäuser, erinnerte an die Gründung der DIG in Düsseldorf am 14. März 1983. Er bezeichnete den Antisemitismus und den Hass auf Juden angesichts des Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober als „furchteinflössend und verstörend.“