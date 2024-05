Gastronomie in Düsseldorf Pizzeria „Da Hosco“ eröffnet an traditionsreichem Standort

In Benrath hat „Da Hosco“ kürzlich erst eröffnet – und die neue Pizzeria an der Paulistraße 11 blickt schon auf eine traditionsreiche Vergangenheit zurück. Die Benrather Kult-Pizzeria „Da Enzo“ nämlich hat am gleichen Standort über dreißig Jahre Pizza-Geschichte geschrieben. „Da Hosco“-Inhaber Hussien Abed will die Historie nun fortsetzen und besitzt als ehemaliger Enzo-Pizzabäcker und „Küchenchef“ für Salate und Nudelgerichte beste Voraussetzungen.