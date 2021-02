Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf : Studie soll Ausbreitung des Coronavirus erklären

Düsseldorf Eine Pilotstudie in Düsseldorf soll herausfinden, wie sich das Coronavirus überträgt. Daraus ließe sich auch schließen, an welchen Orten die Ansteckungsgefahr besonders hoch ist.

Wie sich das Coronavirus ausbreitet, wollen Wissenschaftler der Heinrich-Heine-Universität (HHU) und des Universitätsklinikums zusammen mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf besser verstehen. In einer Pilotstudie untersuchen sie dazu die Übertragungswege. Alle neuen Corona-Fälle in Düsseldorf werden dazu innerhalb von 48 Stunden sequenziert.

Zudem könnten Ansteckungsrisiken an unterschiedlichen Orten – Arbeit, Schule, Friseur, Fitness-Studio oder in Geschäften – mithilfe der Ergebnisse besser eingeschätzt werden. Diese Erkenntnisse könnten auch bundesweit relevant sein, schätzen die Wissenschaftler. „Die Daten aus einer Großstadt wie Düsseldorf dürften sich in dem Punkt nicht wesentlich von anderen Städten unterscheiden“, sagt Jörg Thimm, Leiter der Virologie an der HHU.