Bäume in Düsseldorf : Pilotprojekt soll den Wald retten

Tobias Krause (l.) von der unteren Naturschutzbehörde und Paul Schmitz (Leiter Forstabteilung Gartenamt) begutachten den Wald in Hassels. . Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Bisher sind wegen der extremen Trockenheit der vergangenen zwei Jahre in Düsseldorf 5400 Bäume abgestorben. Nun ist eine klimabedingte Standortprognose geplant, die ermitteln soll, welche Bäume exakt an welchen Standorten in Zukunft die besten Überlebenschancen haben.

Über 180 Jahre stand die mächtige Buche im Niederheider Wäldchen, hat Weltkriege überlebt und Naturkatastrophen. Jetzt ist der Baum nur noch ein Fragment, zersägt in Stücke. Todesursache: Dürrestress. Seit dem extremen Trockenjahr 2018 sind allein im Stadtwald 5400 Bäume abgestorben. Eine Tatsache, die die Forstverwaltung vor große Herausforderungen stellt. Und Konsequenzen fordert: Deshalb wird Düsseldorf als erste Stadt in Nordrhein-Westfalen im kommenden Jahr ein Pilotprojekt starten. Das Ziel: den Wald zu retten.

Jeder Regen stimmt Paul Schmitz, Leiter der Forstverwaltung im Gartenamt, eine Spur optimistischer. Denn der Wald hat in den letzten zwei Jahren arg gelitten unter der Trockenheit. „Der Extremsommer 2018 hat die Wasservorräte im Boden leer gesaugt“, so Schmitz. Normalerweise füllen sich die Reservoire in Herbst und Winter wieder auf, aber dazu regnete es viel zu wenig. In Zahlen: In normalen Jahren fallen in Düsseldorf rund 700 Millimeter Niederschlag auf einen Quadratmeter, 2018 waren es fast 50 Prozent weniger.

Info Am 25. Juli war der heißeste Tag Rekord Am 25. Juli 2019 wurden in Düsseldorf 40,7 Grad gemessen. Insgesamt bescherte der vergangene Sommer 62 Tage mit über 25 Grad (im Rekordsommer 2018 waren es 89 Tage) und 18 Tage über 30 Grad. Regen 2019 fielen in der Stadt 644 Liter Regen pro Quadratmeter (Stand 17. Dezember), danach kamen noch etliche Liter dazu, so dass schließlich bis Jahresende der jährliche Mittelwert von 700 Litern annähernd erreicht wurde.

Zwar habe sich die Situation durch die starken Regenfälle in der letzten Zeit entspannt, bilanziert Schmitz. Vor allem die oberen Erdschichten seien zurzeit gut durchfeuchtet, „aber in der Tiefe ist es immer noch zu trocken“. Das macht vor allem den alten Bäumen zu schaffen. Sie büßen ihre Vitalität ein, kränkeln und werden anfällig für Pilz- und Insektenbefall, die ins Holz eindringen. Alte Buchen sind außerdem durch Sonnenbrand gefährdet, der die Rinde zerstört. Die Folge: Die Bäume verlieren ihre Standsicherheit – und müssen gefällt werden. Den Fichten wurde in diesem Sommer außerdem die Borkenkäfer-Invasion gefährlich. Gesunde Bäume würden als Schutzreaktion Harz produzieren und die Käfer damit abwehren. „Kranke Bäume sind dazu nicht in der Lage.“ Die Folge: Es gibt in Düsseldorf kaum noch Fichten. Allerdings machte ihr Bestand weniger als ein Prozent im Stadtwald aus, der mehr als eine Million Bäume zählt.

Die Sorge der Fachleute gilt nun dem Laubwald, 50 Prozent Buchen und Eichen, dazu sind 40 verschiedene Arten wie Eschen, Winterlinden, Vogelkirschen, Birken und Ahorn im Wald heimisch. Grundsätzlich gilt: Je größer die Vielfalt, desto stabiler das System. Bei allen Überlegungen steht eine Gewissheit im Zentrum: „Die Natur hat starke Selbstheilungskräfte.“ Sie wirken selbst noch in toten Bäumen, die Tieren neuen Lebensraum bieten. Erst fliegen Insekten auf das Totholz und zersetzen es, dann folgen Hirschkäfer, die dort ihre Larven ablegen, Spechte, die die Stämme nach Larven abklopfen und die morschen Bäume als Nesthöhlen nutzen. Schließlich finden auch noch Fledermäuse hier Unterschlupf.

Diese Kraft habe sich auch deutlich in den Jahren nach Orkan Ela gezeigt. „Wir wissen, dass die Natur anpassungsfähig ist.“ Wo die alten Bäume Platz machen (auch weil ihre durch den Wassermangel geschrumpften Kronen mehr Licht auf den Waldboden lassen) sprießt Nachwuchs. Wie im Wäldchen Niederheid, wo die alte Buche und 50 weitere Bäume in ihrer Nachbarschaft gefällt wurden. Die junge Generation, die nun nachwächst – auch wenn sie momentan noch dünn wie Baumkraut ist – wird voraussichtlich mit weniger Wasser überleben können. Paul Schmitz berichtet von einem Buchen-Urwald in der Nähe von Rom. „Wie wäre der möglich, wenn die Bäume sich genetisch nicht an die trockenen Verhältnisse angepasst hätten?“

Bei Beobachtungen der Natur will es das Gartenamt nicht belassen. Deshalb soll in den kommenden Monaten ein Pilotprojekt starten, unterstützt von Wissenschaftlern und dem Land Nordrhein-Westfalen. Bereits heute existiert ein Kataster, wodurch dokumentiert ist, welche Bäume an welchem Standort wurzeln. Diese Pläne sollen nun durch Prognosen über den Klimawandel ergänzt werden. Auch wenn dabei nicht alle Fragen verlässlich beantwortet werden, „wir können einfach nicht sicher sein, wie viel Niederschlag es 2050 geben wird“, sagt Schmitz.

Dennoch sollen die Ergebnisse – das Gesamtkonzept für den Wald soll 2021 fertig sein – bei der Entscheidung helfen, welche Bäume exakt an welchen Standorten in Zukunft die besten Überlebenschancen haben. Bis dahin will man auch Antworten auf heute noch offene Fragen finden: Sollte man in Zukunft vielleicht mehr Esskastanien und Roteichen pflanzen, also Bäume, die mit weniger Wasser auskommen, aber im Düsseldorfer Wald eigentlich nicht heimisch sind? Sollte man es gar mit Steineichen oder Akazienarten versuchen, die im Mittelmeerraum mit seinen trockenen Sommern gedeihen?