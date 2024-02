Stadtsauberkeit in Düsseldorf Pilotprojekt mit Solar-Mülleimern

In dieser Woche startete ein neues Pilotprojekt im Rahmen der Stadtsauberkeitsinitiative in Düsseldorf. An der Bolker Straße und am S-Bahnhof Bilk stehen nun zwei sogenannte Solarpressbehälter. Die Abfallbehälter sind solarbetrieben und pressen den Abfall selbstständig zusammen, sodass eine größere Menge darin gesammelt werden kann.