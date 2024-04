Kinder in Düsseldorf Pilotprojekt der Energiewende an drei Kitas und einer Schule

„Das Pilotprojekt bildet einen wichtigen Baustein zur Klimaneutralität der Stadt bis zum Jahr 2035. Mit den daraus gewonnenen Daten werden wir erstmals einen genauen Einblick in das Nutzungsverhalten und die Verbräuche in städtischen Einrichtungen erhalten, der uns dabei helfen wird, den Energieverbrauch zukünftig noch effizienter zu steuern“, sagt Oberbürgermeister Stephan Keller. Gleichzeitig würden durch den Einsatz der Photovoltaik-Anlagen schon jetzt die klimaschädlichen CO 2 -Emissionen reduziert: „Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe und ich freue mich, die Stadtwerke Düsseldorf und die IPM an unserer Seite zu haben.“