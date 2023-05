Gastbeitrag von Stiftungsvorstand Stefan Schweizer Pigage drückte Düsseldorf seinen Stempel auf

Im Ergebnis entstand ab 1756 eine einzigartige Schlossanlage, die mehrere Bauwerke, angrenzende Gärten und den Park miteinander verknüpft. Im Inneren des Corps de Logis entwarf Pigage eine funktional und ornamental fein abgestufte Raumausstattung, deren Harmonie ihresgleichen sucht. Dem steht die Funktionalität nicht nach: Pigage integrierte Toiletten bei den Schlafzimmern, die mit Wasser gespült werden konnten. Das Regenwasser wurde abgeleitet, aufgefangen und in die Ziergewässer ausgeleitet. Dieneretagen erlaubten ein diskretes Arbeiten der Bediensteten. Die Seitenflügel wurden unterirdisch mit dem Hauptgebäude verbunden, sodass die Hofküche ausgelagert werden konnte. Die Kuppel trägt einen Schallraum, in dem Musiker unsichtbar für das Publikum im Saal aufspielten. Schließlich, die jüngste Erkenntnis, verteilte Pigage die Ziergewässer im Park so, dass sie bei einer Itterflut als Puffer dienten, das Hochwasser auffingen und aus dem Park geleiteten. Im Süden des Schlossparks errichtete er einen Düker, durch den das überschüssige Wasser im Schlangenbach den Itter-Graben unterquerte. So sehr die Gebäude in einer langen Tradition stehen, so innovativ und modern ist ihre Infrastruktur.