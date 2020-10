Düsseldorfer Online-Supermarkt : Lange Wartezeiten für Neukunden von Picnic

Düsseldorf Auch mehrere Monate nach dem Shutdown hat der Düsseldorfer Online-Supermarkt Picnic noch Probleme mit Lieferkapazitäten. Neukunden müssen deshalb eine Nummer ziehen und warten.

In der Folge erweiterten alle Anbieter kurzfristig ihre Kapazitäten, während sich die Nachfrage der Kunden wieder normalisierte – wenn auch auf höherem Niveau, wie beispielsweise ein Sprecher von Rewe berichtet. Längere Wartezeiten gebe es dort aber inzwischen nicht mehr. Und das gilt auch für andere Konkurrenten wie Getnow oder Flaschenpost.

Anders sieht es bei Picnic aus. 2500 Haushalte stehen in Düsseldorf aktuell auf der Warteliste, wie eine Sprecherin des Unternehmens berichtet, obwohl auch hier auf das gestiegene Kundeninteresse reagiert worden sei: „In NRW hat Picnic sein Team auf 1500 Mitarbeiter ausgebaut und seine Kapazitäten im Vergleich zu Beginn des Jahres mehr als verdreifacht.“

Weiterhin stelle man wöchentlich neue Fahrer ein und erweitere seine Flotte aus Elektroautos. Dass es trotzdem so eine lange Warteliste gibt, liegt auch am Service des Unternehmens. Denn Bestandskunden können bis 22 Uhr bestellen, wenn sie am Tag darauf mit Lebensmitteln beliefert werden möchten. Ein Service, den Rewe und Getnow beispielsweise nicht bieten. Dort gilt das Windhundprinzip mit festen Kapazitäten, sodass Kunden mitunter einige Tage warten müssen. Einzig Flaschenpost bietet ein ähnliches Angebot und verspricht sogar eine Lieferung innerhalb von 120 Minuten, sofern sie innerhalb der Geschäftszeiten getätigt wurde.