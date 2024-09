Pianist Sebastian Gahler aus Düsseldorf „Ich komme schon manchmal an mein Limit“

Mit dem Unterricht habe er relativ spät angefangen, mit acht, nach zweieinhalb Jahren wieder aufgehört. „Ich hatte einfach keinen Bock, hab nie geübt.“ Der Sport rückte in den Vordergrund, bis in die Basketball-Landesliga schaffte er es. „Vier Tage die Woche Training, das volle Programm!“ Dann kam Genesis. „Da gab es diesen Song, ‚Firth of Fifth‘, mit einem ziemlich pompösen Klavierintro. Das hat mich angefixt.“ Bei einem einjährigen USA-Aufenthalt habe er dann endgültig „Blut geleckt“. „Da war alles anders – Highschool-Bigband, Marchingband, Orchester, Pop-Band. Ich hab überall mitgemacht.“ Zurück in Deutschland landete er in der Jazz-AG am St.-Ursula-Gymnasium – die er heute selber leitet. In Köln studierte er, nach Stationen in Arnheim und Düsseldorf, schließlich Jazzklavier.