Phoenix-Sauna in Düsseldorf Schwulen-Sauna in Flingern nach 30 Jahren pleite

Auf der schwarz lackierten Eingangstür zur stadtbekannten Schwulen-Sauna in Flingern klebt seit wenigen Tagen eine Nachricht – die Überschrift: „Düsseldorfer Phoenixsauna schließt nach 30 Jahren Betrieb“. Das bedeute einen „großen Einschnitt“, heißt es in einer emotionalen Abschiedsbotschaft an die Gäste. Der rationale Grund findet sich seit dieser Woche in den Insolvenzbekanntmachungen: Die Sauna ist pleite.