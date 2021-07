Vereine in Düsseldorf : Endlich wieder gemeinsam musizieren

Düsseldorf Nach monatelanger coronabedingter Pause darf das Sinfonieorchester der Philharmonischen Gesellschaft Düsseldorf wieder proben. Durch die nötigen Abstände haben die Musiker an anderes Klangerlebnis.

Es ist lange her, dass sich die Mitglieder des Sinfonieorchesters der Philharmonischen Gesellschaft Düsseldorf das letzte Mal gesehen haben. Bis auf wenige Male im vergangenen Sommer konnten sie mehr als ein Jahr lang nicht gemeinsam spielen. Deshalb beginnt eine der ersten Proben nach der Zwangspause ein bisschen so, wie man sich die ersten Schulstunden nach den Sommerferien vorstellt. Nach und nach eilen die Musiker in den Probenraum, die meisten zu früh, begrüßen sich voller Freude und aufgeregt. Denn sie wissen noch nicht genau, ob das Zusammenspiel so gut klappt wie vorher. Bis es so klingt wie vor der Corona-Pandemie, werden sie wohl die eine oder andere Probe benötigen. „Das liegt daran, dass alle sich erst einmal an die neuen Abstände – eineinhalb Meter bei den Streichern und zwei Meter bei den Bläsern – gewöhnen müssen“, sagt Dirigent Thomas Schlerka. „Normalerweise sitzen die Musiker ja viel enger beieinander.“