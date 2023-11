Prozess in Düsseldorf Pfleger soll Verstorbener Diamantring gestohlen haben

Unter dem dringenden Verdacht, ein besonders kaltherziger Dieb zu sein, wird demnächst beim Amtsgericht gegen einen 41-jährigen Krankenpfleger verhandelt. Der Düsseldorfer soll sich an seinem Arbeitsplatz in einem Krankenhaus gleich mehrfach am Besitz von wehrlosen Patientinnen vergriffen haben. Zuletzt soll er sogar einer gerade verstorbenen Patientin einen Diamantring im Wert von 18.000 Euro vom Finger gezogen und eingesteckt haben.