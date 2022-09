Düsseldorfer Süden : Pflanzenfreunde lieben den Regen

Wersten Gegen eine Spende konnten Besucher des Botanischen Gartens der Uni überzählige Gewächse für den eigenen Garten mitnehmen. Von Exoten wie dem Japanischen Schneeball bis zu heimischen Kräutern reichte das Angebot.

Zwei Jahre hat es sie nicht gegeben. Gestern aber lud der Botanische Garten der Heinrich-Heine-Universität gemeinsam mit dem Freundeskreis Botanischer Garten der Uni wieder zur Herbstpflanzenbörse ein – der Neustart nach der coronabedingten Pause. Und dann das. Schmuddeliges Herbstwetter, es regnete. Das aber konnte Gartenfreunde nicht schrecken. Schon gleich zu Beginn füllte sich der Botanische Garten. Die Besucherinnen und Besucher hatten sich vorbereitet, kamen in Regenzeug und mit Schirmen. „Gartenliebhaber macht der Regen nichts“, war Dieter Scheller, Vorsitzender des Freundeskreises, ganz gelassen. „Das tut den Pflanzen ja gut.“

Bei der Pflanzenbörse werden die von den Auszubildenden des Gartens gezogenen Gewächse, die nun überzählig sind, nicht verkauft, sondern lediglich abgegeben. Und das eigentlich auch kostenlos. Doch der Freundeskreis bittet im Gegenzug stets um eine kleine Spende. Und reicht dafür auf Wunsch auch gerne eine Quittung nach. Wie hoch so eine Spende denn sein könnte, taxierte stets Andreas Fischbach, Gartenmeister für den Bereich Gewächshäuser, Forschung und Lehre. Bei ihm wurden die Interessierten, mit dem was sie gefunden hatten, vorstellig. Für einen Japanischen Schneeball schlug Andreas Fischbach zehn Euro als Spende vor. Der Besucher war einverstanden. Und Dieter Scheller nahm den Betrag dann dankend entgegen.

Der Freundeskreis des Botanischen Gartens der Uni Düsseldorf wurde 1984 als gemeinnütziger Verein gegründet. Er unterstützt den Botanischen Garten in Forschung und Lehre ideell und materiell.

Je exotischer ein Gewächs, desto höher fiel auch der Spendenvorschlag von Andreas Fischbach aus. Aber dafür kämen die Besucherinnen und Besucher ja, sagt Scheller, weil sie hier etwas fänden, dass es im herkömmlichen Gartenfachhandel so ohne Weiteres nicht gibt. Aber er könne beileibe nicht immer sagen, ob es sich bei den Pflanzen, die vor Andreas Fischbach abgestellt wurden, um eine Becherpflanze, einen Erdbeerbaum, eine Prachtkerze oder eine Wilde Malve handelt. Und selbst der Gartenmeister muss manchmal passen. „Vieles hängt ja auch vom Wachstumsstadium ab.“ Das mache das sofortige Erkennen zuweilen schwierig. 46 Jahre sei er schon in diesem Beruf. „Und es kommt immer wieder was Neues. Das ist das Schöne.“