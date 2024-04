Natur in Düsseldorf Wann der Rhabarber renitent wird

Organisiert wird die Pflanzenbörse vom Freundeskreis des Botanischen Gartens. „Der Andrang ist eigentlich immer so groß“, sagt Marianne Genenger-Hein, die sich wünschen würde, dass der Botanische Garten das ganze Jahr über eine derartige Aufmerksamkeit auf sich zieht. „Viele wissen gar nicht, dass es dieses kleine Paradies hier gibt.“ Was stets fehle, sei Personal. „Genug Interesse an der Ausbildung ist vorhanden, aber die Uni stellt nur ein begrenztes Kontingent an Stellen zur Verfügung“, erklärt Genenger-Hein. Das führe dazu, dass Besucher häufig vor Flächen stehen, die nicht bepflanzt werden konnten. Was sie Laien, deren grüner Daumen noch nicht so ausgeprägt ist, empfiehlt, ist die Initiative „Gärtnern und Lernen“, bei der Teilnehmern einer kleinen Führung unter Leitung von Ulla Hannecke Tipps und Tricks für die erfolgreiche Arbeit im Garten verraten werden – wenn sie denn bereit sind, auch selbst mit anzupacken.