Nach DJ-Aktion : Düsseldorfer Verwaltung hält Pferdekutsche auf Umweltspur für „nicht zulässig“

Düsseldorf Eigentlich ist die Umweltspur ja nur eine aufgemotzte Busspur. Fahrräder dürfen dort fahren, Taxen, E-Autos und Fahrgemeinschaften. Was aber ist mit Pferdekutschen? Der Düsseldorfer DJ Theo Fitsos hat die Fahrt gewagt - und dabei noch Bier verteilt.

DJ Theo Fitsos hatte sich am Montagmorgen mit einer Pferdekutsche über die neue, dritte Umweltspur fahren lassen und Altbier der Hausbrauerei Uerige an wartende Pendler im Stau verteilt. Eine Geldbuße wird er im Nachhinein nicht bekommen, da Stadt und Polizei uneins sind.

Zur Frage nach einer möglichen nachträglichen Geldbuße verwies die Stadt am Dienstag auf die Polizei - schließlich sei die für den fließenden Verkehr zuständig. Die Polizei wiederum verwies auf die „unklare Rechtslage“. Daher werde man kein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten.

Verkehr in Düsseldorf

Verkehr in Düsseldorf : NRW-Verkehrsminister Wüst kritisiert Umweltspur

Dritte Umweltspur sorgt für Stau am ersten Tag nach den Herbstferien

Verkehr in Düsseldorf

Verkehr in Düsseldorf : Dritte Umweltspur sorgt für Stau am ersten Tag nach den Herbstferien

„Pendler wie Störenfriede zu behandeln, ist nicht in Ordnung“

Streit um Düsseldorfer Umweltspur : „Pendler wie Störenfriede zu behandeln, ist nicht in Ordnung“

Umstrittener Verkehrsversuch in Düsseldorf

Umstrittener Verkehrsversuch in Düsseldorf : Das sind die fünf Problemstellen der Umweltspur

Auch am Dienstag langer Rückstau bis auf die A46

Umweltspur in Düsseldorf

Umweltspur in Düsseldorf : Auch am Dienstag langer Rückstau bis auf die A46

Düsseldorf: Die Neue Umweltspur ist in Betrieb

Fitsos hatte am Montag über seine Aktion gesagt: „Wenn die Pendler morgens schon genervt in unsere Stadt kommen, sollen sie abends wenigstens bei einem Altbier denken: nicht alles schlecht in Düsseldorf.“