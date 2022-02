Schulprojekt in Düsseldorf : Integrationskonzept könnte Schule machen

Lehrerin Katja Polimeno im Unterricht. Sie hat das PFAU-Konzept an ihrer Schule entwickelt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Lehrerinnen Katja Polimeno und Corinna Rösler entwickeln an der Heinrich-Heine-Gesamtschule ein Projekt für die Integration von zugewanderten Kindern. Das beschleunigt den Wechsel in die Regelklassen.

Die Idee ist so einfach wie effektiv. Kinder aus Zuwandererfamilien individuell so zu fördern, dass sie so früh wie möglich in Regelklassen integriert werden können. Die Heinrich-Heine-Gesamtschule (HHGE) in Mörsenbroich geht mit ihrem PFAU-Projekt erfolgreich genau diesen Weg, dem bald andere Schulen folgen könnten. „Die größte Hürde, die Kinder nehmen müssen, wenn sie zum Teil aus Krisengebieten zu uns kommen, ist die Sprache“, sagt Katja Polimeno.

Die Lehrerin hat das PFAU-Projekt angestoßen, das Konzept dafür entwickelt und setzt es gemeinsam mit ihrer Kollegin Corinna Rösler an der HHGE um. Ursprünglich war die Erstförderung für zwei Jahre vom Land vorgegeben. Wie die Schulen dies umsetzten, blieb ihnen weitgehend überlassen. Einige entschieden sich für ein subversives Modell. Dabei werden die Kinder gleich in die Regelklassen voll integriert und müssen von Anfang an mit den anderen Schülern mithalten. „Das ist aber nur in wenigen Fällen wirklich erfolgreich gewesen“, berichtet Katja Polimeno. An ihrer Schule wurde deshalb ein Parallelmodell versucht. Dabei konnten die Zuwandererkinder für ein Jahr in eine Vorbereitungsklasse gehen, in der sie neben Mathe und Sport vor allem Deutschunterricht hatten. „Die Kinder kamen aus vielen verschiedenen Ländern und deckten alle Altersgruppen von elf bis 18 Jahren ab. Nach einem Jahr wurde dann versucht, sie in eine Regelklasse zu integrieren“, sagt Polimeno.

Info Das Projekt wurde PFAU genannt Konzept PFAU (= Persönlichkeit, Freundschaft, Austausch und Umgebung) ist eine individuelle Förderung für Zuwandererkinder der Klassen 5 bis 7 und für Schüler der Oberstufe an der HHGE. Sie werden so früh wie möglich bereits in die Regelklassen eingebunden, um ihnen den Übergang und die Integration in den Schulbetrieb zu erleichtern. Pläne Die HHGE plant zur Unterstützung des PFAU-Konzepts ein Elterncafé und weitere Aktivitäten, um die Eltern der teilnehmenden Kinder miteinzubeziehen. Katja Polimeno hat das Konzept dem kommunalen Integrationsbüro vorgestellt, da auch andere Schulen Interesse an der Umsetzung zeigen.

Doch die Probleme zeigten sich schnell. Im Unterricht fehlte die Zeit, sie individuell zu betreuen. Dabei ist die Sprachbarriere nur eine der Schwierigkeiten, denen sich die Lehrer gegenübersehen. Deshalb waren Polimeno und ihre Kollegen mit dem Konzept nicht glücklich, denn „die Kinder sind in diesem einen Jahr als Gruppe zusammengewachsen, blieben weitgehend unter sich und sollten nun da herausgerissen werden“, fasst sie zusammen. „Ich dachte mir, das muss doch anders gehen“, sagt Polimeno. Die engagierte Pädagogin recherchierte in ihrer Freizeit, wie es andere Schulen machen und spielte dann eine Idee durch, die innerhalb weniger Monate konkrete Gestalt annahm. „Es ist immer der Übergang in die neue Klasse, der problematisch wird. Es fehlte mir der menschliche Aspekt, das an die Hand nehmen, um ihnen die Integration zu erleichtern.“ Ihr Ansatz: Warum diesen Übergang nicht fließend gestalten, indem die Kinder so früh wie möglich in einigen Fächern bereits ihre Regelklasse kennenlernen, an außerschulischen Aktivitäten mit ihren Mitschülern teilnehmen und parallel individuell gefördert werden?

Katja Polimeno hat das Projekt PFAU genannt. Die Buchstaben stehen für Persönlichkeit, Freundschaft, Austausch und Umgebung. Passend dazu haben ihre Kids einen Plüschpfau als Maskottchen, ein Logo und an der Wand ihres Klassenraums strahlt der Paradiesvogel in allen Farben. „Damit können sich die Kinder identifizieren. Wir dürfen nicht vergessen, dass nicht wenige von ihnen traumatisiert sind und sich in einem für sie fremden Land zurechtfinden müssen“, gibt Polimeno zu bedenken und ergänzt: „Es ist unsere Aufgabe ihnen Struktur, Halt und Stabilität zu geben.“