Kirchengemeinden in Düsseldorf Abschied von Pfarrer Heribert Dölle

Heribert Dölle hatte seinen Lebensweg ganz anders geplant. Der erste Schritt in Richtung Berufsleben war eine Ausbildung zum Justizbeamten. Diese stellte ihn nicht zufrieden, sodass ein Psychologie- und anschließend ein Theologiestudium folgten. Endlich konnte er sich den großen Fragen des Lebens widmen. Aber auch die Arbeit als Psychotherapeut erfüllte ihn nicht komplett. In einem Interview erklärte der heute 65-Jährige einmal: „Mir fehlt da einfach was. Die Welt braucht nicht noch mehr Psychologen, sondern gute Seelsorgende, die einen zweiten Blick auf das wirklich Nötige haben und sich nicht hinter einer professionellen Distanz verbergen“. So wurde er als Seelsorger glücklich – und geht jetzt in den Ruhestand.