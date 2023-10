Seelsorger in Düsseldorf Pfarrer Dietrich Spandick verabschiedet sich in den Ruhestand

Vor über 30 Jahren begann Pfarrer Dietrich Spandick in Gerresheim seinen Dienst als Gemeindepfarrer. Es folgte ein abwechslungsreiches Berufsleben als Pfarrer der Evangelischen Studierendengemeinde Düsseldorf, persönlicher Referent des Vizepräses, evangelischer Klinikseelsorger am Universitätsklinikum Düsseldorf sowie Ehe- und Lebensberater in der landeskirchlichen Hauptstelle für Ehe- und Lebensberatung Düsseldorf. Nun wird Dietrich Spandick am Sonntag, 22. Oktober, mit einem Gottesdienst um 10 Uhr in der Heilig-Geist-Kapelle der Universitätsklinik in den Ruhestand verabschiedet.