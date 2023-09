Neue Kollektion aus Düsseldorf Alt und Neu im Mix für den schön gedeckten Tisch

Die Zeiten, in denen die Familie sich zumindest einmal am Tag am gedeckten Tisch zum gemeinsamen Essen trifft, werden seltener. Eine, die das wissen muss, ist Steffi Kluth-Franzen, die gemeinsam mit ihrem Onkel Claus Franzen und Bruder Peter, das gleichnamige, unter anderem auf Porzellan spezialisierte und mehr als 200 Jahre alte Familien-Unternehmen an der Königsallee leitet.