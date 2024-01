Menschen aus Düsseldorf Tschüss Peter!

2017 hat Peter Tuxhorn geschworen: Ein Jahr noch, dann ist Schluss. Es wurden dann doch sechs. Aber jetzt steht fest: Der 74-Jährige verabschiedet sich als Wirt von dem Ort, der ihm immer am liebsten war: die kleine Kneipe Julio an der Mühlenstraße. „Mein Arzt hat mir dringend dazu geraten“, nennt Tuxhorn den entscheidenden Grund – und muss dabei doch ein bisschen lachen. Denn ohne diesen medizinischen Anstoß hätte er wohl noch weiter fleißig Frankenheim Alt hinter dem Tresen gezapft. „Ich kann mich so schlecht trennen“, sagt er noch und meint damit vor allem seine vielen Stammgäste, die ihm in der 26 Quadratmeter großen Pinte über Jahrzehnte die Treue gehalten haben. Am Samstag (20. Januar) will er ein letztes Mal um 17 Uhr den Laden aufschließen, „dann wird’s bestimmt noch mal richtig voll“, ahnt er bereits, was auf ihn zukommt.