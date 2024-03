Tierschützer zeigen Restaurant an Der große Streit um Froschschenkel und Stopfleber

Auf den Speisekarten gehobener Restaurants in Düsseldorf finden sich auch umstrittene Spezialitäten: Foie gras etwa, also Gänse- oder Entenstopfleber, einige bieten auch Froschschenkel an. Die Tierschutzorganisation Peta hat deswegen nun das Düsseldorfer Restaurant Fleher Hof angezeigt. Der Vorwurf: Beihilfe zur Tierquälerei. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigte unserer Redaktion den Eingang einer Strafanzeige. „Es wird nun geprüft, ob ein Anfangsverdacht vorliegt, also ob es konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat gibt“, sagte eine Sprecherin.