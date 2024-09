Veganes Angebot im Test Peta zeichnet Mensa an der Uni Düsseldorf aus

Die Beurteilungskriterien bezogen sich unter anderem auf das tägliche Angebot an veganen Gerichten sowie die spezielle Schulung des Personals. Auch das vegane Angebot an Vor- und Nachspeisen sowie Snacks floss in die Bewertung ein. Zudem wurde berücksichtigt, ob Aktionswochen oder -tage zu veganer Ernährung angeboten werden und regelmäßig für rein pflanzliche Gerichte geworben wird. Wie sich das Angebot in den Mensen über die Jahre entwickelte, spielte ebenfalls eine Rolle, weswegen in diesem Jahr viele Einrichtungen eine Drei-Sterne-Bewertung bekamen.