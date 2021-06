Neue Wohnungen für Eller : Stadt Düsseldorf startet Perspektivenworkshop für Gelände am Dillenburger Weg

Das Gelände am Dillenburger Weg Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Auf einem bisher gewerblich genutzten Areal am Dillenburger Weg sollen jetzt Wohnungen gebaut werden. In der Nachbarschaft befinden sich aber auch weitere Unternehmen. Nun startet der Beteiligungsprozess. Der Entwickler ist in Düsseldorf kein Unbekannter.

Für ein mögliches neues Wohnviertel auf einem bisher gewerblichen Grundstück in Eller startet die Stadt jetzt einen so genannten Perspektivenworkshop. Ein Investor möchte dort gerne Wohnungen entwickeln – in der Nachbarschaft der dort bereits angesiedelten Unternehmen. Konkret geht es um das Gebiet zwischen Waagenstraße, Sturmstraße, Dillenburger Weg und Mannheimer Weg .

Entwicklungen wie diese gelten als zumindest komplex. Denn wenn neben existierenden Gewerbebetrieben Wohnungen neu entstehen, können sich Konflikte bei Themen wie Lautstärke oder Lkw-Verkehr ergeben. Die Stadt weiß das und thematisiert daher die Umstände bereits in ihrer Einladung. „Ein Leitbild der Stadtentwicklung von Düsseldorf ist die lebendige, nutzungsgemischte Stadt der kurzen Wege“, heißt es darin. „Ziel ist es, die Wohnraumbedürfnisse der Bevölkerung zu decken, aber auch Flächenpotentiale für gewerbliche Zwecke vorzuhalten und bestehende Betriebsstandorte zu sichern.“

Kostenpflichtiger Inhalt Die GHS Immobilien-Gruppe hatte sich schon eine Weile bemüht, für ihr Grundstück am Dillenburger Weg ein B-Plan-Verfahren auf den Weg zu bringen. Früher war dort ein Karstadt-Warenlager, momentan wird es als Logistikzentrum genutzt. Eine intensivere Nutzung sei aber wegen der Wohnbebauung direkt auf der gegenüberliegenden Seite nicht denkbar.

Investor ist nun das Unternehmen Project Immobilien, das in Düsseldorf schon verschiedene Projekte umsetzt. Das wohl bekannteste – auf dem „Brause-Areal“ – hatte 2019 für Ärger gesorgt, weil eine Tankstelle an der Bilker Allee abgerissen wurde, während ein Verfahren zur Unterschutzstellung als Denkmal lief. Das Vorgehen war nach juristischer Prüfung als rechtmäßig eingestuft worden.

In dem Perspektivenworkshop sind Interessierte zum Austausch eingeladen: die lokalen Gewerbetreibenden und Flächeneigentümer, Vertreter der Handwerks- sowie der Industrie- und Handelskammer, der politischen Fraktionen im Rat der Stadt, der Stadtverwaltung sowie Anliegerinnen und Anlieger. Der Workshop wird am Dienstag, 15. Juni, ab 18.30 Uhr als Online-Veranstaltung stattfinden.

Anregungen können per E-Mail oder Brief geschickt werden an das Büro ISR Innovative Stadt- und Raumplanung GmbH, Zur Pumpstation 1, 42781 Haan; Mail: [email protected] Wer intensiver dabei sein will, kann sich bis zum 10. Juni für die Teilnahme am Perspektivenworkshop bewerben. Für die interessierten Bürger sind drei Plätze vorgesehen; bei mehr Bewerbungen wird gelost. Wer einen Wohnsitz im Gurkenland hat, soll dabei bevorzugt behandelt werden. „Ich freue mich auf ein Ergebnis, das eine gute Grundlage für die weitere, städtebauliche Entwicklung bietet“, sagt die städtische Planungsdezernentin Cornelia Zuschke.