Vorfall in Düsseldorf : Person nach Sturz in Hafenbecken vermisst

Person nach Sturz in Hafenbecken vermisst

Vorfall in Düsseldorf

Düsseldorf Kopfüber soll ein Mensch von der Kaimauer in Düsseldorf in den Rhein gestürzt sein. Die Feuerwehr suchte fünf Stunden nach dem Opfer. Auch nach knapp fünf Stunden Suche, blieben viele Fragen offen.

"Kommen Sie bitte schnell in den Hafen. Ich habe gerade gesehen, wie eine Person kopfüber in das Hafenbecken gestürzt ist", meldete eine aufgeregte Passantin der Feuerwehrleitstelle in Düsseldorf um 4.07 Uhr einen Vorfall.