Verkehrswende in Düsseldorf So liefen die ersten Wochen des „Smart Park & Ride“ im Provinzial-Parkhaus

Das Angebot richtet sich an Inhaber eines ÖPNV-Abos, die dann direkt in Bus und Bahn umsteigen sollen. Unter der Woche stehen 250 Parkplätze zur Verfügung, am Wochenende, an Feiertagen und am Freitagabend sogar bis zu 900. So sollen auf Dauer die Autos in der Innenstadt weniger werden. Mit der Lage des Parkhauses ist ideal: Die Autobahnauf- und abfahrt liegt in unmittelbarer Nähe, ebenso wie die Rheinbahn-Haltestelle.