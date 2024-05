Straßenfest in Düsseldorf Pempelforter feiern ihre „Nordstraße“

Es war Pech, dass die Wettervorhersage einigen den Spaß an Freiluft-Aktionen vermiest hatte. „Alles, was outdoor geplant war, ist so ziemlich ins Wasser gefallen“, bedauerte Perak. „Mir hat etwa der Eiswagen kurzfristig abgesagt. Verständlich, bei 18 Grad und der Aussicht auf so einige Regenschauer.“ Und doch hatten sich 25 Geschäftsinhaber etwas Besonderes für die „Nordlichter“ einfallen lassen. So wie „Die Kugel“, die neue Eismanufaktur an der Nordstraße. „Gleich kommt ein DJ, der gute-Laune-Musik macht“, offenbarte Mitinhaber Flemming Zitzmann. „Wir haben zwar erst seit zwei Wochen auf, aber wir wussten vorher, dass es die Nordlichter gibt und konnten uns also darauf vorbereiten.“ Einen Tag vor dem Straßenfest hatten Zitzmann und seine Kompagnons Daniel Reis-Menino, Michael Landau und Nikolaos Petropoulos die Mitgliedschaft in der Werbegemeinschaft erhalten. „Wir wollten eigentlich direkt mit der Eröffnung Mitglied werden, aber wir haben es einfach nicht geschafft, weil so viel zu tun war“, entschuldigte sich Zitzmann. „Wir vier, wir mögen alle das Gefühl einer Community, dazuzugehören und sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen.“ Da war klar, dass „Die Kugel“ sofort ihre Fest-Premiere feiern würde. Natürlich hatte auch das Eismanufaktur-Quartett auf besseres Wetter gehofft, ist das Eis-Geschäft doch ziemlich temperaturabhängig.