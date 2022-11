Düsseldorf-Pempelfort Fußgänger bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Nach Stand der bisherigen Ermittlungen ein 19 Jahre alter Mann mit seinem Opel von der Nordstraße aus kommend auf der Kaiserswerther Straße in Fahrtrichtung Klever Straße unterwegs. An der Kreuzung Kaiserswerther Straße, Ecke Klever Straße bog er nach links ab und erfasste dabei einen 62-jährigen Mann, der an der dortigen Fußgängerfurt die Klever Straße querte.