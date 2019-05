Tierischer Einsatz in Düsseldorf-Pempelfort : Feuerwehr befreit Eule aus Kamin

Tierischer Einsatz in Düsseldorf-Pempelfort

Düsseldorf Ein Anwohner der Rosenstraße in Düsseldorf-Pempelfort meldetet sich am Montagabend bei der Feuerwehr und berichtete von einem Vogel im Kamin seines Mehrfamilienhauses.

Vor Ort stellten die zwei Einsatzkräfte fest, dass sich eine Eule in den Kamin verirrt hatte und nun dort fest saß. Trotz intensivster Bemühungen der beiden Wehrleute, konnte der Kauz ohne weitere Hilfsmittel nicht befreit werden.

So forderte der Einsatzleiter ein Löschfahrzeug zur Unterstützung an. Mit einem Kaminfegerwerkzeug, das aus einem flexiblen Draht besteht, gelang es den Feuerwehrleuten, vorsichtig am Kauz vorbeizukommen und ihn im Anschluss mit dem sternförmigen Draht ans Tageslicht zu heben.