Neues Lokal in Düsseldorf Riesen-Andrang zum Start des Pelican Fly im alten Berliner Imbiss

Im alten Berliner Imbiss am Graf-Adolf-Platz ist wieder Leben in der Bude: Am Freitagabend hat dort das Imbiss- und Barkonzept Pelican Fly eröffnet. Eine Stunde nach der Eröffnung war schon kein Platz mehr frei, auch nicht an den zusätzlich aufgebauten Stehtischen. Die Besucher mussten entsprechend anstehen, um sich mit den wichtigsten Dingen von der Speisekarte zu versorgen: Wein und Pommes. Der guten Laune schien das keinen Abbruch zu tun, es wurden reichlich Flaschen und Pommes-Körbchen nach draußen getragen – das Wetter spielte ebenfalls mit.