Lesung mit Peggy Kurka „Ich wollte so Weiß wie möglich sein“

Ruhig und selbstbewusst blätterte die Autorin ihre Kindheit, ihre Jugend auf. So wächst sie bei weißen, systemtreuen Adoptiveltern in Brandenburg auf, wird Teil einer zutiefst rassistischen, brutalen Familie und erfährt von klein auf, was es bedeutet, Außenseiterin, eine andere Hautfarbe als Weiß zu haben. Vorbilder gab es nicht, Peggy Kurka haderte mit ihrem Selbstbild und „wollte so weiß wie möglich sein.“ Für sie war es die Mode, in die sie sich rettete. Als 13-Jährige wurde sie als Model entdeckt, lief unter anderem Runway Shows im Berliner Palast der Republik. In der Modewelt fühlte sie sich zum ersten Mal aufgehoben. Sie verliebte sich in die Theaterwelt und arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich als Visagistin. Die DDR hat die damals 20-Jährige nur mit einer Zahnbürste in der Tasche noch in der Nacht des Mauerfalls am 9. November 1989 verlassen. Nach Stationen in Berlin, London und Paris lebt sie in Hamburg.