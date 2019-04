Düsseldorf Wettbewerbs-Gewinnerinnen setzen auf smarte Umkleidekabinen und mobiles Bezahlen. Insgesamt beteiligten sich fast 100 Teams an dem Wettbewerb, bei dem es um moderne Ladenkonzepte ging, die die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen.

Der Modehandel befinde sich in einem Umbruch, der durch die Digitalisierung vorangetrieben werde, erläuterte P&C als Ausgangspunkt des Wettbewerbs: „Und wer kennt sich damit besser aus als die Generation, die bereits mit neuen Technologien und Social Media aufgewachsen ist?“ So stellten die Gewinnerinnen Elena Bramlage, Franziska Sophie Oheimer und Sophia Marmaridis eben jene modernen Technologien in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen und kreierten ein digitales Einkaufserlebnis. Sie wollen on- und offline in den Verkaufshäusern weiter verknüpfen und unter anderem einen „Mobile Point of Sale“ implementieren – in der Branche die Bezeichnung für mobile Bezahlmöglichkeiten mit Hilfe eines Tablet-PC oder eines Smartphones. Die intelligenten Umkleidekabinen sollen einen „Bring-Service“ beinhalten, aber auch Empfehlungen für Produktvarianten und den Zugriff auf Social Media-Kanäle. Beim Siegerkonzept werden mobile Endgeräte und Wifi zum „Dreh- und Angelpunkt des modernen Einkaufs“, so Peek & Cloppenburg.