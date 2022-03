Stadtplanung in Düsseldorf : Zankapfel beseitigt – der Musikpavillon ist vollständig abgebaut

Stadtplanung in Düsseldorf

Düsseldorf Viele Bürger hatten das Bauwerk weiter am Heinrich-Heine-Platz sehen wollen – nun wird es eingelagert und später zu einem noch unbekannten Standort umziehen. Im Rennen sind noch zwei Möglichkeiten.

Unklar ist jedoch nach wie vor, an welchen neuen Standort das Bauwerk nun tatsächlich umziehen soll. Die Stadt hatte angekündigt, zunächt die technische Machbarkeit der möglichen Plätze prüfen zu wollen. Auf Anfrage unserer Redaktion hieß es, dass noch zwei Standorte im Rennen sind, am Rheinufer in Oberkassel und im Südpark. Abgelehnt worden war bereits die Inselstraße, die von der zuständigen Bezirkspolitik vorgeschlagen, aber eigentlich von der Verwaltung schon abgelehnt wurde – weil man das Bauerk im Widerspruch zu den Plänen von Hofgarten-Gestalter Maximilian Friedrich Weyhe sieht.