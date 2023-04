Menschen aus Düsseldorf Der ewige Paulo

Wer früher von Zeit zu Zeit am späten Abend in dem als Promi-Treff angesagten „Pferdestall“ in der Altstadt einkehrte, brauchte nicht lange auf sein Getränk zu warten. Der Barkeeper wusste genau, was der Gast wünscht. Damals lag das an den Whisky-Flaschen, die mit Namen reserviert über dem Bartresen standen. Genauso läuft es „Im alten Bierhause“, das in der fünften Generation von der Familie Meuser geführt wird, nicht. Zwar geben sich hier auch oft genug Promis und Messebesucher die Klinke in die Hand. Aber vor allem die sehr treuen Stammgäste wissen, dass Paulo das von ihnen gewünschte Getränk in wenigen Minuten vor ihnen auf den Tisch stellt.