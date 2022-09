Feuerwehr und Stadtwerke im Einsatz : Paulistraße in Benrath wegen Gaslecks gesperrt

Die Feuerwehr ist an der Paulistraße wegen eines Gasgeruchs im Einsatz. Foto: RP/Andrea Röhrig

Düsseldorf An der Paulistraße in Benrath tritt Gas aus – Feuerwehr und Stadtwerke sind im Einsatz, um das Leck zu finden. Die Straße ist in beide Richtungen gesperrt.

An der Paulistraße in Benrath, direkt an der Ecke zur Hildener Straße, tritt Gas aus. Das bestätigte ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr am Dienstagmittag. Feuerwehr und Stadtwerke sind dort im Einsatz.

Die Einsatzkräfte rückten an, nachdem Anwohner den Gasgeruch bemerkt hatten. Auf Höhe der Hausnummer 13 öffnen die Stadtwerke nun die Straßenoberfläche, um das Leck zu finden und zu reparieren. Zwar sei der Gasaustritt deutlich zu vernehmen, die Ursache sei aber noch unklar. Die Paulistraße ist für Autos derzeit in beide Richtungen gesperrt. Die Rheinbahn auf den umliegenden Straßen fährt unverändert.

